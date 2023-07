Arboris Belli, Gianni Del Vecchio è il nuovo responsabile dell'area tecnica

Oltre a Vincenzo Saponieri, nominato direttore sportivo, l'Arboris Belli ha annunciato l'ingresso in dirigenza di Gianni Del Vecchio: spetterà a lui ricoprire l'incarico di responsabile dell'area tecnica. In passato ha maturato un'esperienza al Team Altamura dal 2017 al 2021, per poi passare al Montescaglioso e al Tricarico, formazioni dell'Eccellenza della Basilicata.

Queste le sue prime parole in gialloverde: "Sono molto contento essere entrato nella famiglia Arboris Belli. Non ho esitato due volte ad accettare la chiamata di una piazza come quella di Alberobello che mi affascina per l'eccellenza del paese, per la gente seria che ho conosciuto al primo incontro e per la bontà del progetto calcistico che mi è stato presentato. Ritrovo Mister Marasciulo che stimo tanto come tecnico e come persona. Dopo esser stato in stand by l'anno scorso,ho deciso di rimettermi in gioco anche per me stesso perché per me il calcio è una passione di cui non posso fare a meno. Con l'ottimismo che mi contraddistingue credo che quest'anno tutti uniti ci toglieremo tante soddisfazioni”.

L'Arboris Belli ha poi annunciato le conferme di Franco Sgobba e Giacomo Buzziero, rispettivamente direttore generale e team manager.