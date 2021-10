Bari-Catanzaro in chiaro in televisione: dove vedere la partita

Serie C Girone C

C'è ancora un po' di amaro in bocca per i tifosi del Bari ripensando alla vittoria sfumata nel derby di mercoledì 20 ottobre contro il Foggia. Nonostante quel pareggio, i galletti sono ancora al primo posto della classifica del Girone C di Serie C con 24 punti ma il vantaggio sul Catanzaro si è leggermente assottigliato, ed è ora di sole 4 lunghezze.

Bari-Catanzaro in TV in chiaro su RaiSport

Tra due giornate, il duello a distanza con i calabresi, si trasferirà direttamente sul campo, con Bari-Catanzaro che si giocherà al San Nicola sabato 30 ottobre alle 14:30. Il match, valevole per la 12ª giornata, verrà trasmesso in chiaro in televisione su RaiSport, una notizia che farà felice tutti quei tifosi che non potranno essere allo stadio o che non possiedono un abbonamento a servizi di streaming o pay-tv dove solitamente vengono trasmesse le partite dei biancorossi.

Prima del Catanzaro, ad ogni modo, la squadra di Michele Mignani - ancora imbattuta, come del resto la compagine calabrese - sarà impegnata sul campo della Virtus Francavilla, in un terzo derby pugliese in poche giornate, domenica 24 ottobre alle 17:30.