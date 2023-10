Bari-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il programma dell’ottava giornata di Serie B mette di fronte il Bari e il Como al San Nicola. I biancorossi, reduci dalla prima sconfitta in campionato dopo essere stati battuti sul campo del Parma, ospitano la squadra più in forma della cadetteria, proveniente da un filotto di quattro vittorie di fila.

Una striscia vincente che ha portato i lariani a frequentare i quartieri alti della classifica, totalizzando finora 13 punti (con una gara ancora da recuperare). Cammino diverso per i biancorossi, che oltre al ko con la capolista, devono fare i conti con una vittoria che non si verifica dal blitz di Cremona dello scorso 26 agosto (0-1). Soltanto 8 i punti collezionati in 7 giornate dai Galletti, che in classifica occupano un anonimo dodicesimo posto.

Bari-Como, il cui fischio d'inizio è programmato per le 16:15, verrà diretta dal signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Arace, con Baratta quarto uomo, e la coppia Aureliano (VAR) e Di Vuolo (AVAR) al monitor.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai lombardi Mignani recupera Pucino, assente contro il Parma, ma deve rinunciare a Morachioli, fermato da un attacco influenzale. In difesa davanti a Brenno la coppia centrale dovrebbe essere formata ancora da Di Cesare, recuperato, e Vicari. Dorval verrà confermato a destra, mentre a sinistra Frabotta dovrebbe rimpiazzare Ricci. A centrocampo Acampora potrebbe essere riproposto dal 1' insieme a Maiello e Koutsoupias. In attacco c'è la tentazione di schierare la coppia formata da Nasti e Diaw con Aramu ad agire da trequartista.

Come arriva il Como

Per la trasferta pugliese Longo deve rinunciare agli indisponibili Iovine, Mustapha e Cerri. Nonostante le indiscrezioni, il tecnico del Como non dovrebbe cambiare assetto, confermando il 3-4-2-1 con cui la squadra ha fatto bene nelle scorse giornate. Davanti a Semper dovrebbe agire il terzetto difensivo composto da Curto, Barba e Odenthal. In mediana Kone e Bellemo agiranno centralmente con Ioannou a sinistra, mentre a destra al posto di Iovine, potrebbe toccare a Cassandro. Sulla trequarti sembra assai probabile l'impiego di Verdi e Da Cunha alle spalle di Cutrone.

Bari-Como: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Aramu; Diaw, Nasti. All. Mignani

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro, Kone, Bellemo, Ioannou; Da Cunha, Verdi; Cutrone. All. Longo

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Di Iorio - Arace

IV: Baratta

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Bari-Como: i precedenti

Complessivamente sono 43 i precedenti ufficiali esistenti tra Bari e Como. Il rapporto vittorie/sconfitte è abbastanza equilibrato con i biancorossi che si sono imposti in 15 confronti contro i 14 successi dei lariani e 14 pareggi.

Nella passata stagione tra Bari e Como scaturirono due pareggi. All'andata al Sinigaglia finì 1-1 con due calci di rigore di Cerri e Botta, mentre al ritorno al San Nicola la partita finì 2-2 coi Galletti che riuscirono a recuperare il doppio vantaggio di Ioannou e Cutrone replicando con Cheddira e un gol al 95' di Di Cesare.

Bari-Como: dove vederla in tv e in streaming

La gara dell'8ª giornata di Serie B, Bari-Como, in programma allo stadio San Nicola alle 16:15 di domenica 1° ottobre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 253) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.