Bari, Di Cesare non ci sta: "Non mi riferivo ai tifosi quando parlavo di negatività"

Non è passato inosservato il discorso di Valerio Di Cesare dopo il triplice fischio di Parma-Bari, gara che ha visto i Galletti arrendersi 2-1 al Tardini, collezionando la prima sconfitta in sette giornate di campionato.

"Sono ormai 7 anni che sono qui, con indosso questa maglia, che metto tutto me stesso per il Bari e sono sinceramente sorpreso che il mio pensiero sulla ‘negatività’ sia, per alcuni, una colpa che io ho voluto addossare ai tifosi. Non è giusto, non lo trovo corretto!" ha scritto nella didascalia di una foto collage che ripercorre la sua vita biancorossa, pubblicata sul proprio profilo di Instagram.

Il capitano biancorosso, ha sentito il bisogno di chiarire le parole pronunciate a caldo nel post gara, in particolare il passaggio sulla negatività: "La mia gratitudine verso questa tifoseria non ha bisogno di ulteriori sottolineature. L’intervista parla chiaro! Non capisco come sia possibile interpretare diversamente le mie parole! Non ho mai incolpato i tifosi di questa negatività (pare l’unico concetto emerso nonostante abbia parlato di diversa alchimia, tra le altre cose durante il mio intervento di 7 lunghi minuti!). Se tra tutti i pensieri espressi, per alcuni l’unico degno di evidenza è quello sulla negatività, letto come un attacco alla tifoseria, questo conferma il mio pensiero".

"Gente che per due anni - prosegue Di Cesare - quando tutto è andato bene, è stata in silenzio, torna a parlare ora che invece ci sarebbe bisogno di sostegno, di provare a ricreare quella alchimia, vero valore aggiunto degli ultimi due anni. Probabilmente sarebbe meglio per me limitarmi a concetti scontati durante le interviste, ai classici “Una buona partita, un bel gruppo, la palla è tonda, il calcio è questo…". Se mi permetto di parlare di alchimia un elemento che credevo avessimo costruito tutti insieme, è perché ha portato dei risultati e so che per ambire ai “nostri” obiettivi, bisogna remare dalla stessa parte, ribadisco tutti! Chiudo qui, testa a domenica, che è la cosa più importante".