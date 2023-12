Bari-Cosenza: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bari è atteso dall'ultimo impegno in casa del 2023 nella partita di sabato 23 dicembre alle 16:15 contro il Cosenza che sarà valida per la 18ª giornata di Serie B 2023-2024.

Al San Nicola si affronteranno due compagini reduci da un periodo tutt'altro che brillante (per entrambe tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato), divise in classifica da una sola lunghezza a favore dei biancorossi, undicesimi a quota 21, mentre i rossoblù sono tredicesimi con 20 punti.

La squadra di Pasquale Marino è reduce dalla sconfitta di misura sul campo dello Spezia, maturata al termine di una partita il cui risultato era stato in bilico fino alla fine. Gli uomini di Fabio Caserta (che è un allievo di Marino, essendo stato allenato da lui per due stagioni al Catania), invece, provengono dal pari interno senza reti contro la capolista Parma.

Per i biancorossi, partiti con altre aspirazioni rispetto ai calabresi e desiderosi di riavvicinarsi alla zona play-off, chiudere in bellezza davanti al pubblico di casa potrebbe essere molto importante a livello psicologico, anche in vista di una trasferta complicata come quella del 26 dicembre a Genova contro la Sampdoria.

Arbitrerà il match il signor Matteo Gualtieri della sezione arbitrale di Asti, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e D’ascanio. Il quarto ufficiale

sarà Di Cicco, mentre in sala VAR ci saranno Aureliano e Santoro.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i calabresi Pasquale Marino ritrova Sibilli che ha scontato il turno di squalifica ma dovrà fare a meno di Koutsoupias fermato da un fastidio al ginocchio. L'assenza del greco si somma a quelle di Maiello e Diaw. Tra i convocati anche Ménez, che era rimasto fuori dalla lista per la trasferta con lo Spezia. Brenno, smaltito il problema che lo aveva costretto al cambio al Picco, riprenderà il suo posto tra i pali. La linea difensiva conterà su Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo con Benali e Maita ci sarà uno tra Acampora ed Edjouma, mentre davanti con Nasti agiranno Sibilli e uno tra Achik e Aramu.

Come arriva il Cosenza

Contro i biancorossi Fabio Caserta non potrà contare sugli indisponibili Marras e Canotto, mentre ritrova Calò dopo due giornate di squalifica. Viste le assenze sugli esterni, il tecnico dei calabresi dovrebbe riconfermare il 3-5-2 visto col Parma: tra i pali l'ex Micai, in difesa il terzetto composto da Meroni, Venturi e Fontanarosa. A centrocampo Zuccon e Florenzi dovrebbero affiancare Calò (in vantaggio su Voca per il ruolo di vertice basso) con Rispoli e Martino ad agire sugli esterni. In attacco spazio all'altro ex Tutino e a Mazzocchi.

Bari-Cosenza: probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora, Benali, Maita; Sibilli, Nasti, Achik. All. Marino

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa; Rispoli, Zuccon, Voca, Florenzi, Martino; Tutino, Mazzocchi. All. Caserta

Arbitro: Gualtieri di Asti

Assistenti: Pagliardini – D’Ascanio

IV: Di Cicco

VAR: Aureliano

AVAR: Santoro

Bari-Cosenza: i precedenti

Sono 34 i confronti ufficiali tra Bari e Cosenza avvenuti tra Serie B, Serie C e Serie D. Nel testa a testa sono avanti i biancorossi con 17 vittorie contro le 10 dei rossoblù, mentre altre 7 partite sono finite in parità. In casa dei Galletti il divario è ancora più significativo: 11 le vittorie dei pugliesi, 4 i pareggi, solo 2 i successi dei calabresi.

Nello scorso campionato di Serie B il Bari si è aggiudicato entrambi i confronti: nello 0-1 del Marulla, alla 5ª giornata, fu decisivo il gol siglato da Cheddira al 49', mentre al ritorno, alla 24ª giornata al San Nicola, il punteggio fu di 2-1 (gol del vantaggio di Esposito al 3', pari di Rispoli al 24' e rete decisiva di Cheddira al 69').

Bari-Cosenza: dove vederla in tv e in streaming

Il match Bari-Cosenza della 18ª giornata di Serie B, in programma al San Nicola alle 16:15 di sabato 23 dicembre 2023, verrà trasmesso in tv su Sky Sport (canale 253) e in streaming su Dazn, SkyGO e Now.