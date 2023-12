Bari-Cosenza, Marino: "Partita che conta tanto. Ci teniamo tantissimo a cambiare le cose"

Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della delicata gara interna contro il Cosenza in programma sabato 23 dicembre alle 16:15 al San Nicola. Un match che arriva dopo la bruciante sconfitta di La Spezia e in cui conta solo vincere.

"Dobbiamo avere un atteggiamento come quello dell'ultima partita, risultato escluso - ha esordito il tecnico dei Galletti -. Abbiamo delle assenze ma rientra Sibilli. Ogni settimana c'è qualcuno che manca ma pensiamo solo a chi è a disposizione. Dobbiamo fare risultato pieno a tutti i costi e dobbiamo arrivarci attraverso il gioco. Koutsoupias non è disponibile, mi auguro di riaverlo per martedì. Edjouma? Per completare il reparto ci sono altre soluzioni compresa la sua. Il mercato? In questo momento devo pensare a chi abbiamo in organico e al Cosenza".

Al San Nicola arriverà un Cosenza in crisi: "Spero non sia una partita simile a quella col Südtirol. Anche il Cosenza ha vissuto momenti di difficoltà. Hanno cambiato sistema di gioco nella scorsa partita, potrebbero cambiarlo anche con noi. La partita conta per entrambe. Noi iniziamo a migliorare dal punto di vista del gioco e degli allenamenti. Abbiamo fatto alcune cose a intermittenza. Dei movimenti fatti con lo Spezia sono più codificati. Dobbiamo mettere più cattiveria e crescere nelle scelte".

L'avventura di Pasquale Marino alla guida dei biancorossi si sta rivelando più ardua del previsto: "Quando sono arrivato pensavo fosse più semplice, ma dopo 15' abbiamo perso il fulcro del gioco (Maiello ndr), di conseguenza ci sono stati dei passaggi in cui ci siamo dovuti adattare. Bisogna cercare di costruire un abito adatto agli atleti che si allenano. In questo momento abbiamo cambiato perché non abbiamo attaccanti centrali. Abbiamo fatto qualche passo indietro. Quando si perdono giocatori in certi reparti, quando c'è da cambiare, diventa più difficile ma non ci arrendiamo e proviamo ad esprimere continuità".

Luigi De Laurentiis ha avuto parole di stima nei confronti del tecnico: "Io dall'inizio ho un dialogo continuo con la società. Prima delle gare ci sentiamo, dopo analizziamo ciò che succede. Fanno piacere le esternazioni del presidente. Dobbiamo mettere sempre il massimo impegno per colmare le lacune, migliorarci. Ci teniamo tantissimo che le cose cambino".

Su come ha visto la squadra: "Li vedo lavorare con l'atteggiamento giusto. Vogliono chiudere l'anno positivamente, dare qualche soddisfazione ai tifosi. Iniziano ad avere fiducia, la manovra è più fluida. Le cose possono migliorare. A Spezia è stata una partita equilibrata dove abbiamo rischiato poco. La parata più difficile è stata quella dove si è fatto male Brenno. Alcuni calciatori svogliati? Non credo, tutti si impegnano. Non è mai mancato l'impegno da parte di nessuno. può capitare che qualcuno non renda come ci si aspetta. Magari danno quella sensazione da fuori ma chi li vede da vicino come me sa quanto siano dispiaciuti. Non sono ragazzi superficiali".

Marino ha il compito di ottenere il massimo da queste due partite e per farlo serve anche aiutare Nasti, unico attaccante a disposizione, a buttarla dentro: "Qualche chance nitida l'abbiamo avuta. Non siamo stati bravi a sfruttarla. Dobbiamo provare con tutte le nostre forze a fare punti a prescindere da gennaio, il mercato. In queste due gare dobbiamo dare l'anima. Il presente è il Cosenza, su questa partita dobbiamo curare tutti i dettagli che possono fare la differenza. Mettere il massimo dell'intensità e dell'attenzione, perché le disattenzioni le abbiamo pagate care".

Il tecnico è stato interrogato ancora una volta sulla situazione di Acampora: "Nell'arco di un anno ci può stare qualche flessione, non è il giocatore che conosco. Ma quando uno fa rifiatare un giocatore non significa che sia una bocciatura. Si recuperano anche attraverso il riposo. Lui è intelligente, sa che può e deve dare di più. Speriamo che a breve torni il calciatore che conosciamo. Abbiamo due partite in tre giorni, ci sarà alternanza".

Dopo il Cosenza ci sarà subito la Samp in trasferta, un doppio impegno in tre giorni che richiede anche qualche valutazione sugli uomini da mandare in campo: "Dobbiamo pensare al Cosenza, giocherà chi sta meglio. Dopo vedremo chi recupera, chi è stanco o acciaccato. In questi tre giorni non avremo tempo, faremo allenamenti di scarico, non sappiamo come staremo. Dovremo essere bravi a coinvolgere i giocatori. Stare attenti ai ruoli, poiché in alcuni il dispendio energetico è diverso. Penseremo alla Samp subito dopo la partita di sabato".

Infine Marino ha risposto a proposito di alcuni singoli: "Ricci-Frabotta? Sono tutti a disposizione. Frabotta ha avuto qualche problema fisico ma non è fuori dal progetto. Se si fa qualche panchina, non significa che uno è automaticamente ai margini. Aramu? Dai giocatori importanti ci si aspetta più di tutti, è nella logica delle cose. Bisogna capire i momenti, quando farlo giocare, quando farlo rifiatare. Lo conoscete tutti, è un ottimo giocatore. Solo due partite per dimostrare? È troppo presto per certi discorsi, sapete che c'è un filo diretto con la proprietà ma l'attenzione solo sulla partita di domani e quella di martedì. La testa è rivolta ad altri pensieri".