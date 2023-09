Bari, Celiento rinnova e passa in prestito alla Casertana

Il Bari continua l'opera di sfoltimento dei calcaitori in esubero: il club biancorosso ha reso noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Daniele Celiento, ora in scadenza nel giugno 2026 e di aver ceduto il difensore alla Casertana (club ripescato in C che gode di una proroga del calciomercato ndr) in prestito fino a fine stagione, con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Per quanto riguarda l'eventuale ricorso a calciatori svincolati per rinforzare l'attacco, invece, al momento non ci sono novità di rilievo anche se il club resta vigile su alcune piste, in particolare quelle che portano a Stefano Okaka, Andrei Galabinov e Fabio Quagliarella.