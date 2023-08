Bari, il Frosinone supera il Cagliari nella corsa per Cheddira: affare a un passo

La telenovela riguardante la cessione di Walid Cheddira sembra ormai giungere verso le sue battute finali. L'attaccante del Bari, reduce da una stagione in cui ha segnato complessivamente 22 goal tra campionato e Coppa Italia, sembrava diretto verso Cagliari, tuttavia nella serata di ieri si sarebbe consumato il sorpasso dei sardi da parte del Frosinone.

Il club ciociaro di cui è direttore sportivo l'ex biancorosso Guido Angelozzi avrebbe raggiunto l'intesa con i De Laurentiis sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza del Frosinone. Cheddira è stato inserito nella lista dei convocati di Mignani per Bari-Parma, in programma oggi pomeriggio alle 18, ma a questo punto la sua presenza in campo sembra ormai impossibile.