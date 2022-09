Il Bari annuncia il rinnovo del ds Ciro Polito fino al 2024

L'intesa era già stata annunciato mesi fa, anche se soltanto in forma verbale, poi il ritiro estivo e gli impegni legati alle trattative di mercato ne hanno ritardato l'annuncio, ora però il rinnovo di Ciro Polito con il Bari è realtà.

Con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale, il club biancorosso ha infatti comunicato di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto che legherà il dirigente campano al Bari fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. L'accordo mette fine alle numerose speculazioni che si erano diffuse sul futuro del ds, il quale, tuttavia, a fine mercato aveva ricordato come il rinnovo fosse cosa fatta sulla parola data dal presidente.

"Polito è l’uomo giusto per questo Bari, lo ha dimostrato e continua a darne prova giorno dopo giorno - ha dichiarato Luigi De Laurentiis -. C’è sintonia assoluta tra noi e anche dal punto di vista umano c’è grande empatia. Il rinnovo un atto di volontà comune; continuiamo a lavorare per portare in alto il progetto Bari. Felici di continuare insieme Ciro!".