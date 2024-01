Lulic: "Cheddira e Frattali mi hanno parlato tanto di Bari. Non vedo l'ora di esordire"

Karlo Lulic, primo acquisto della sessione di mercato invernale del Bari, è stato presentato in conferenza stampa.

Il centrocampista croato arrivato a titolo definitivo dal Frosinone potrebbe esordire già contro la Ternana, squadra contro cui, nella passata stagione, offrì l'assist per il definitivo 3-0 con cui i ciociari sconfissero le Fere allo Stirpe: "Contro il Benevento ho segnato gli unici due gol in B, ma anche contro la Ternana sono state belle partite. Spero di avere la possibilità di giocare sabato e di festeggiare i tre punti".

L'ex gialloblù ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori da febbraio a settembre dello scorso anno: "L'infortunio è alle spalle. Mi sento benissimo, in ritiro col Frosinone stavo già bene. Sono 5 mesi che mi alleno in gruppo, mi manca solo il ritmo della partita".

La carriera di Lulic finora ha seguito una parabola strana dopo essere arrivato in Italia giovanissimo: "Ai tempi della Sampdoria fu difficile, ero giovane, avevo solo 18 anni. Non mi adattai molto bene al Paese nuovo, non conoscevo la lingua. Poi ho preso un'altra strada, sono arrivato a Frosinone e ho fatto due stagioni bellissime prima di questo brutto infortunio. Sono stato sfortunato ma ora sto benissimo e cerco di tornare più forte di prima".

Il centrocampista ha parlato anche della collocazione tattica che predilige: "Il mio ruolo preferito è la mezzala sinistra ma mi adatto facilmente, non ho problemi a fare il mediano o il trequartista. In Croazia tante volte ho fatto il quinto. Se serve mi metto anche in porta (ride ndr)".

Lulic si è già fatto di un'idea di cosa lo aspetta a Bari anche grazie a quello che gli hanno raccontato due ex biancorossi: "Quando ero al Frosinone sia Cheddira che Frattali mi hanno parlato tanto di Bari. Mi hanno detto che c'è una società ambiziosa che vuole salire, quindi so che c'è una responsabilità e sono pronto a prendermela".

Sull'impatto con il nuovo spogliatoio: "Prima di tutto dobbiamo essere una famiglia all'interno, questo fa la differenza. Lo scorso anno sono stati sfortunati ma si deve andare avanti senza mai mollare. Speriamo in questo girone di ritorno di toglierci delle soddisfazioni".

Il classe '96 non è esattamente quello che si può definire un centrocampista prolifico avendo segnato pochi gol in carriera: "Questo dipende dal fatto che ho giocato sempre un po' più arretrato ma so bene che devo essere più concreto in zona gol".

Riguardo le aspettative sul suo esordio al San Nicola: "Non vedo l'ora che arrivi sabato per vedere come si sta qui. So che l'atmosfera è calda e i tifosi sono meravigliosi. Vogliamo regalargli i tre punti. Il numero 14? Non c'è un significato particolare, l'ho preso perché mi piace".

Il croato ha avuto elogi per il centrocampo del Bari: "Da quello che ho visto in questi primi allenamenti è un reparto che ha qualità. Spero che ognuno di noi tiri fuori il suo meglio e che nelle prossime settimane diamo tutto ciò che abbiamo. Maiello? È un amico, lo ringrazio per le belle parole che ha speso per me. Siamo stati insieme solo per 6 mesi a Frosinone ma quando sono arrivato qui mi ha accolto benissimo".

Sul modulo che predilige: "Il 4-3-3 è il modulo in cui mi trovo meglio come mezzala e come mediano, mi piace venire a palleggiare, se devo attaccare la profondità lo faccio. Sono pronto a dare ciò di cui ha bisogno il mister. Il mio modello? Mi è Sempre piaciuto Kakà. Mi piace giocare il pallone, creare e attaccare la profondità all'occorrenza".

Prima di concludere la conferenza Lulic ha risposto su cosa desideri per l'anno nuovo "Voglio essere sano dopo quello che ho vissuto negli ultimi mesi ma voglio anche che arrivino risultati con questa maglia, fare cose positive come quelle che ho fatto a Frosinone".