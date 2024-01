Bari-Reggiana: probabili formazioni e dove vederla in tv

Separati da due sole lunghezze in classifica, Bari (decimo a quota 27) e Reggiana (dodicesima con 25 punti) si affronteranno oggi pomeriggio alle 16:15 al San Nicola, nel match valevole per la 22ª giornata di Serie B.

Le due squadre sono accomunate dall'essere a metà classifica, non troppo distanti dalla zona play-off ma al tempo stesso con poco margine sulla zona play-out. A darsi battaglia saranno le due compagini del campionato cadetto che hanno pareggiato di più in questo torneo (12 X per i Galletti, 10 per la Regia). Entrambe sono in serie utile da quattro partite: nello scorso turno il Bari è stato rimontato sul campo dell'Ascoli, mentre la Reggiana ha impattato in casa contro il Como.

Tra i tifosi biancorossi dopo la vittoria sfumata al Del Duca serpeggia un po' di malcontento, e anche per questo la squadra di Pasquale Marino, in attesa di essere completata dal mercato nei ruoli dov'è sguarnita, dovrà fare del suo meglio per cercare il quarto successo casalingo della stagione, continuando ad alimentare la rincorsa all'ottavo posto.

Come arriva il Bari

Contro gli emiliani Pasquale Marino dovrà fare a meno degli infortunati Aramu, Di Cesare, Diaw e Maiello. Non convocato Farroni, il cui prestito dalla Vis Pesaro è stato risolto in anticipo. Nel 4-3-3 biancorosso con Brenno tra i pali, molto probabilmente la difesa sarà composta da Dorval, Matino, Vicari e Ricci. A centrocampo dovrebbero partire ancora una volta Edjouma, Benali e Maita. La novità potrebbe esserci in attacco dove a completare il tridente con Kallon e Sibilli potrebbe esserci Puscas al posto di Nasti.

Come arriva la Reggiana

Alessandro Nesta è alle prese con numerose defezioni: al San Nicola mancheranno Da Riva e Pettinari per il mercato, gli infortunati Vergara, Vido e Romagna e gli squalificati Cigarini, Girma e Portanova. Tra i pali ci sarà Bardi, mentre il trio difensivo conterà su Sampirisi, Szyminski (o Rozzio) e Marcandalli. Nel cuore della mediana ci saranno Bianco e Kabashi, sulle fasce agiranno Fiamozzi e Pieragnolo. La trequarti dovrebbe prevedere la presenza di Melegoni e Antiste alle spalle di Gondo.

Bari-Reggiana: probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Kallon, Puscas, Sibilli. All. Marino

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo; Melegoni, Antiste; Gondo. All. Nesta

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Fontani - Galimberti

IV: Zanotti

VAR: Meraviglia

AVAR: Cosso

Bari-Reggiana: i precedenti

Tra Bari e Reggiana esistono 31 precedenti ufficiali. Il testa a testa è in perfetto equilibrio con 11 successi per parte e 9 pareggi. Favorevole ai biancorossi il bilancio nei 14 confronti avvenuti in Puglia: 10 vittorie del Bari, 3 pareggi e una sola vittoria emiliana.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate nel girone d'andata, lo scorso 7 ottobre a Reggio Emilia. Era la 9ª giornata di campionato e l'1-1 finale (gol di Girma e Di Cesare) costò la panchina a Michele Mignani, esonerato prima della sosta per le nazionali.

L'ultimo precedente al San Nicola, invece, risale a quasi 30 anni fa (18 settembre 1994) in Serie A, quando il Bari alla 3ª giornata di campionato sconfisse 1-0 gli amaranto con un gol di Sandro Tovalieri.

Bari-Reggiana: dove vederla in tv

Bari-Reggiana, match valevole per la 22ª giornata di Serie B, in programma al San Nicola alle 16:15 di sabato 27 gennaio 2024, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn e NOW.