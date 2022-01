Bari, il calciomercato invernale si chiude con un 'Polito show'

Si è finalmente conclusa la finestra di calciomercato invernale. Prima che il campo torni l'assoluto protagonista, con la seconda e ultima parte di stagione, è tempo di stilare un bilancio della sessione appena conclusa che ha visto il Bari attivo sia in uscita, sia in entrata con tre nuovi innesti.

Merita un plauso il grande lavoro da parte di Ciro Polito, direttore sportivo dei galletti, il quale oltre a riuscire in una difficoltosa opera di sfoltimento e armonizzazione della rosa, è stato capace di puntellare una rosa già assai competitiva, capace di portarsi al vertice del Girone C di Serie C con 48 punti.

Galano-ter

I volti di copertina dell'ultima giornata di mercato sono sicuramente quelli di Cristian Galano e Davide Di Gennaro. Per il foggiano, prelevato in prestito dal Pescara con obbligo di riscatto in caso di promozione in B, si tratta del terzo ritorno nella città che lo ha adottato calcisticamente, una scelta fortemente voluta, per cui si dice che l'attaccante abbia versato addirittura lacrime di gioia.

Rimpianto Di Gennaro

A fare da contraltare alla felicità per il ritorno di Galano, c'è il dispiacere per la rescissione contrattuale del regista milanese, il cui feeling con il Bari non è sbocciato per un insieme di fattori tattici (l'exploit di Maita da vertice basso, la difficoltà a trovare una collocazione ideale nello schieramento di Mignani), fisici (l'infortunio rimediato all'andata con la Paganese) e mentali.

Lo scambio col Pordenone

L'altro movimento di giornata, rischia di passare in sordina, ma è un'altra buona operazione di Polito che è riuscito a piazzare Cristian Andreoni (un esubero che non era ideale per il gioco di Mignani e che rientra da un lungo infortunio) al Pordenone. In cambio dai friulani è arrivaot Gianvito Misuraca, centrocampista 31enne di grande versatilità, che va a integrare ulteriormente un reparto già rinforzato con un innesto di spessore come quello di Raffaele Maiello, prelevato sabato dal Frosinone e già visto in campo nella sfida con la Paganese.

Polito duro con Marras

A conclusione del calciomercato a Milano, intercettato dai cronisti presenti, il ds Polito si è detto soddisfatto delle operazioni condotte e per aver ottenuto quasi tutto quello che si aspettava da questa giornata. "È andato via un calciatore (Marras) ma ne è arrivato uno ancora più forte (Galano)" ha detto, non nascondendo poi tutta la delusione per il comportamento dell'esterno ligure, che aveva a più riprese manifestato la volontà di cambiare aria e a cui Polito aveva dato tempo fino al 15 gennaio per portare un'offerta, salvo poi toglierlo dal mercato se questa non fosse arrivata. Marras, nonostante la parola data al direttore, tramite il suo agente è tornato a spingere per essere ceduto e alla fine ha colto l'opportunità Crotone, causando l'irritazione del dirigente biancorosso che a quel punto ha dato l'assenso alla cessione in prestito ai calabresi, giurando che fin quando ci sarà lui a ricoprire la carica di ds del Bari, l'ex Livorno non indosserà più questa maglia.

Falcinelli, il colpo sfumato

C'è spazio anche per un retroscena rivelato da Passione Bari Radio Selene, un'operazione last minute saltata all'ultimo istante, che se fosse andata in porto avrebbe potuto portare all'esclusione dalla lista di uno dei 24 che ne fanno parte (il primo indiziato era Nicola Citro, altro calciatore dato in partenza ma che alla fine è rimasto senza trovare l'accordo con Fermana e Viterbese, le squadre che lo avevano cercato con maggiore insistenza). Polito nelle ultime fasi del mercato è stato molto vicino a Diego Falcinelli, attaccante ai margini nel Bologna. L'intesa economica con il classe 1991, reduce da una stagione in prestito ai serbi della Stella Rossa, era stata trovata ma non c'è stato tempo per trovare l'accordo anche con il club emiliano e così è sfumato un altro colpo di categoria superiore che avrebbe ulteriormente alzato il livello della rosa di Mignani.