Bari-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv

Con la consapevolezza di non avere più squadre a fare da tappo sulla zona rossa dei play-out, ora distante 4 punti, il Bari si appresta a vivere il delicato match casalingo contro la Sampdoria.

Il fatto stesso che alla vigilia della sfida in programma domani, sabato 16 marzo alle 16:15 al San Nicola, sia intervenuto il ds biancorosso Ciro Polito al posto del tecnico Giuseppe Iachini (ex della sfida) dà l'idea di quanto sia sentito il momento all'interno dell'Astronave.

Un altro risultato negativo, infatti, potrebbe minare ulteriormente la fiducia di un gruppo che era partito con ben altri obiettivi ma che adesso - nonostante la zona play-off sia distante soli tre punti - deve avere come priorità assoluta quella di mettere al sicuro la categoria.

Il Bari a secco di vittorie da quattro turni in cui ha rimediato tre sconfite e un pari è quindicesimo in classifica con 34 punti e ha un distacco di sole tre lunghezze dalla squadra di Andrea Pirlo che ha ritrovato abbrivio dopo le due vittorie consecutive conquistate contro FeralpiSalò e Ascoli

Come arriva il Bari

Contro i liguri Beppe Iachini dovrà fare ancora a meno di Ménez oltre al lungodegente Koutsoupias. Indisponibile anche Acampora fermato da un fastidio muscolare, mentre torna tra i convocati Diaw. Il tecnico dei Galletti ha ormai scelto la difesa a tre come sistema di riferimento, per cui davanti a Brenno dovrebbe esserci il terzetto composto da Matino, Di Cesare e Vicari. In mezzo al campo Maita e Benali con Dorval e Ricci sulle corsie esterne e Sibilli libero di svariare alle spalle delle due punte Nasti e Puscas.

Come arriva la Sampdoria

Per la trasferta pugliese Andrea Pirlo non avrà a disposizione l'ex Esposito, assente insieme a Piccini, Pedrola, Conti e Ricci. L'allenatore dei blucerchiati, in compenso, recupera l'altro ex Benedetti, oltre a Verre e Murru. Anche il modulo della Samp dovrebbe essere il 3-5-2: nell'undici titolare ci sarà Stankovic tra i pali, Ghilardi, González e Leoni a comporre il terzetto difensivo. In mezzo al campo conferma per Kasami, Yepes e Darboe, sulle corsie esterne Depaoli insidia Stojanovic a destra, mentre a sinistra Barreca si gioca il posto con Giordano. Conferma in attacco per la coppia De Luca -Álvarez, con Borini che dovrebbe trovare spazio nella ripresa.

Bari-Sampdoria: probabili formazioni

BARI (3-5-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Benali, Sibilli, Ricci; Puscas, Nasti. All. Iachini.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, González; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Álvarez, De Luca. All. Pirlo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Barone - Longo

IV: De Angeli

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

Bari-Sampdoria: i precedenti

Tra Bari e Sampdoria si sono giocate complessivamente 84 partite ufficiali. Nel testa a testa sono nettamente in vantaggio i blucerchiati con 43 successi contro i 18 dei biancorossi, mentre 23 partite sono finite in parità. Nelle 41 gare disputate a Bari, i Galletti contano 17 vittorie, mentre i liguri si sono imposti in 10 occasioni e altre 14 gare sono finite in parità.

L'ultimo incrocio tra le due squadre è avvenuto il 26 dicembre scorso a Marassi, nel match finito 1-1 (gol di Sibilli ed Esposito). L'ultimo Bari-Samp al San Nicola, invece, risale al campionato di Serie B 2011-2012, anche in quel caso un pari 1-1 (gol di Volta e Borghese).

Bari-Sampdoria: dove vederla in tv e in streaming

Il match della 30ª giornata di Serie B tra Bari e Sampdoria, in programma al San Nicola di Bari alle 16:15 di sabato 16 marzo 2024, verrà trasmesso in tv su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Dazn, Now e SkyGO.