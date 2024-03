Bari punito con 10mila euro di multa dopo il match di Venezia

Sono arrivati i verdetti del Giudice sportivo dopo la 29ª giornata di Serie B. Il Bari è stato punito con una multa salata per il lancio di fumogeni da parte dei suoi sostenitori durante la gara col Venezia al Penzo (partita che era stata preceduta da tafferugli in cui erano rimasti feriti tre agenti di polizia).

Nel dispositivo del Giudice sportivo di Serie B si motiva l'ammenda di 10mila euro nei confronti del club biancorosso "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e due petardi sul terreno di giuoco che, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara due volte per un totale di circa tre minuti; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni".