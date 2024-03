Bari-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bari e Spezia, due delle squadre partite con grandi aspettative agli albori di questo campionato di Serie B ma finora protagoniste di una stagione deludente si affronteranno domani pomeriggio alle 16:15 al San Nicola.

Il match del 28° turno del torneo cadetto potrebbe costituire un'occasione di riscatto per entrambe le squadre: i biancorossi, pur non sfigurando alla stessa maniera della sconfitta di Bolzano contro il Südtirol, hanno incassato il secondo ko di fila sul campo del Catanzaro, mentre lo Spezia si è fermato dopo cinque risultati utili venendo superato in casa dalla FeralpiSalò.

Dopo la 27ª giornata i Galletti sono rimasti a quota 33, a tre punti dall'ottavo posto, mentre i liguri sono in piena zona retrocessione, in terzultima posizione, con 26 punti. La vittoria serve più di ogni altra cosa tanto per gli uomini di Iachini, quanto per quelli di D'Angelo.

Come arriva il Bari

Nel Bari oltre agli indisponibili Diaw, Koutsoupias e Maita mancherà lo squalificato Vicari, fermato per somma di ammonizioni. Iachini ha due opzioni: riproporre il 4-3-1-2 delle prime tre partite o affidarsi al sistema a tre visto a Catanzaro. Qualora optasse per la seconda opzione a comporre il terzetto difensivo davanti a Brenno sarebbero Pucino, Di Cesare e Matino. A centrocampo con Benali in regia potrebbero agire Sibilli ed Edjouma, con Dorval e Ricci sulle corsie esterne. In attacco Puscas dovrebbe far coppia con Ménez, ma non è totalmente da scartare l'ipotesi che al posto del francese, in virtù degli impegni ravvicinati, possa esserci Nasti.

Come arriva lo Spezia

Il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo dovrebbe disporre i suoi con il 3-4-1-2 (che può all'occorrenza trasformarsi in 4-3-1-2). Davanti a Zoet dovrebbero essere scelti Vignali, Hristov e Nikoalou. Mateju e Cassata esterni con Jagiello e Salvatore Esposito in mezzo, poi Verde a ispirare alle spalle di Moro e Falcinelli.

Bari-Spezia: probabili formazioni

BARI (3-5-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Matino; Dorval, Edjouma, Benal, Sibill, Ricci; Puscas, Ménez. All. Iachini

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Vignali, Hristov, Nikolaou; Mateju, Jagiello, S. Esposito, Cassata; Verde, Moro; Falcinelli. All. D'Angelo

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Di Giacinto – Cortese

IV: Crezzini

VAR: Dionisi

AVAR: Longo S.

Bari-Spezia: i precedenti

Tra Bari e Spezia esistono complessivamente 27 precedenti ufficiali. Il testa a testa tra le due squadre e in perfetto equilibrio: entrambe le squadre hanno vinto 10 partite a testa, mentre sette confronti sono terminati in parità.

La partita del girone d'andata di questa stagione, disputata il 15 dicembre 2023, finì 1-0 per gli Aquilotti, vincitori grazie alla rete nel finale di Daniele Verde.

L'ultima volta che si è giocato al San Nicola, invece, il 13 marzo 2018, il punteggio fu di 1-1 con Brienza che a 20' dalla fine pareggiò la rete del vantaggio realizzata da Forte.

Bari-Spezia: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Spezia, della 28ª giornata di Serie B, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn, SkyGO e Now.