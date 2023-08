Bari, Diaw sempre più vicino. Trovato l'accordo per Edjouma

Il debutto ufficiale del Bari, in programma il 12 agosto alle 18 al San Nicola contro il Parma per i trentaduesimi di Coppa Italia si avvicina, la rosa biancorossa, ad ogni modo, attende ancora altri rinforzi per potersi definire completa.

A metà settimana dovrebbe esserci l'arrivo in Italia di Brenno, col portiere ex Gremio che potrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di giovedì. Sembra ormai imminente anche l'arrivo di Davide Diaw, centravanti 31enne di proprietà del Monza, con cui Ciro Polito ha da tempo un accordo di massima. Ora sembra essersi convinto anche il Monza a liberare il calciatore (su cui c'erano anche i turchi del Samsunspor), motivo per cui l'arrivo in Puglia del centravanti di origini senegalesi nato a Cividale del Friuli, è ora molto più che un'ipotesi e dovrebbe essere definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non trovano riscontro, invece,

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Romania, dovrebbe essere stata raggiunta l'intesa definitiva con l'FCSB per Malcom Edjouma. Secondo quanto riportato dal portale digisport.ro, il club romeno dovrebbe cedere il calciatore in prestito oneroso con diritto di riscatto, col Bari che pagherebbe 200mila euro per questa stagione, e altri 600mila per fare suo il cartellino del nazionale marocchino.