Bari-Venezia: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il campionato di Serie B per il Bari riparte con la difficile ma stimolante gara interna contro il Venezia, in programma al San Nicola alle 14:00 di sabato 25 novembre.

La squadra di Marino, in striscia positiva da quattro turni ma reduce da un deludente pareggio subito in rimonta contro la FeralpiSalò ultima in classifica, ambisce al colpo grosso per provare a rilanciarsi in zona promozione e abbandonare l'anonimo decimo posto in classifica.

Di fronte, tuttavia, ci sarà una delle squadre più forti del torneo cadetto, che è al secondo posto a sole due lunghezze dalla vetta del Parma e proviene da un filotto di tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali nello scontro diretto in casa contro il Catanzaro.

Come arriva il Bari

Oltre ai lungodegenti Ménez e Maiello contro il Venezia a Pasquale Marino mancheranno Faggi e Morachioli, mentre recuperano Frabotta ed Edjouma che nei giorni scorsi si erano allenati a parte. Acampora, fermato a inizio settimana dall'influenza, ha svolto un solo allenamento con la squadra: verrà convocato ma non partirà titolare. Al suo posto, per affiancare Koutsoupias, dovrebbe iniziare uno tra Maita e Benali (possibile staffetta a gara in corso). Dorval e Ricci agiranno sugli esterni, mentre davanti a Brenno in difesa non dovrebbero esserci sorprese, largo dunque al terzetto formato da Pucino, Di Cesare e Vicari.

Come arriva il Venezia

Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Bjarkason oltre agli infortunati Svoboda e Idzes. Il tecnico dei lagunari dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà Bertinato, la difesa dovrebbe essere composta dalla coppia centrale con Modolo e Altare e dai terzini Candela e Sverko. A centrocampo Johnsen ed Ellertsson dovrebbero essere gli esterni con Tessman e Busio ad agire per vie centrali. In attacco spazio al bomber Pohjanpalo e Pierini.

Bari-Venezia: probabili formazioni

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Koutsoupias, Ricci; Sibilli; Nasti, Diaw. All. Marino

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Modolo, Altare, Sverko; Johnsen, Tessman, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Di Gioia – Rossi M.

IV: Ubaldi

VAR: Dionisi

AVAR: Minelli

Bari-Venezia: i precedenti

Tra Bari e Venezia esistono complessivamente 54 precedenti ufficiali. Il testa a testa tra le due squadre è in equilibrio e racconta di 22 vittorie dei pugliesi, 21 dei veneti e 11 pareggi. Nelle 26 partite disputate tra le mura amiche per i biancorossi sono arrivati 17 successi, mentre i lagunari hanno gioito solo in 6 occasioni e 3 partite sono finite in parità.

Nella passata stagione il Bari ha vinto entrambe le sfide contro gli arancionero erdi: nel girone d'andata riuscì ad imporsi 1-2 al Penzo (gol di Antenucci, Ceccaroni e Cheddira), mentre al ritorno al San Nicola i Galletti vinsero 1-0 (gol di Bellomo).

Bari-Venezia: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Venezia, gara della 14ª giornata di Serie B in programma al San Nicola alle ore 14:00 di sabato 25 novembre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW.