Bitonto, fragoroso stop contro la Puteolana (5-0)

Brusco stop per il Bitonto, che allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli ha subito un 5-0 per mano della Puteolana. I neroverdi non sono riusciti a dare continuità al roboante successo sul Fasano dello scorso turno (risultato di 6-3): ad aprire le danze è stato il sigillo di D'Ancora al 19', successivamente i padroni di casa confezionano il tris in apertura di ripresa grazie a Varchetta al 48' e ancora D'Ancora al 53'. Rabbeni, con una doppietta in rapida successione (reti al 60' e al 64'), ha arrotondato poi il risultato. Il Bitonto è rimasto fermo a quota 33 punti in classifica.