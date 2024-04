Clamoroso Bari: esonerato anche Iachini. Squadra al tecnico della Primavera Giampaolo

Continua lo psicodramma del Bari che ha da poco ufficializzato l'esonero di Giuseppe Iachini affidando la squadra fino al termine della stagione a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa..

Per il club di proprietà della famiglia De Laurentiis si tratta del terzo esonero stagionale dopo quelli di Mignani e Marino. Il tecnico marchigiano, a cui era stato fatto sottoscrivere un contratto di un anno e mezzo, non è riuscito a imprimere la sterzata al rendimento dei Galletti, finendo per fare addirittura peggio dei suoi predecessori: in 10 partite ha conquistato 8 punti con uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Fatali l'ultimo sul campo del Como e lo score di 2 soli punti nelle ultime 8 partite.

Iachini lascia un Bari in caduta libera al sedicesimo posto in classifica con 35 punti, in piena zona play-out. Nel prossimo turno in programma sabato 20 aprile alle 14:00 al San Nicola arriverà il Pisa, in lotta per qualificarsi ai play-off. Nessuna comunicazione sulla posizione del direttore sportivo Ciro Polito che per il momento resta al suo posto.

Bari, esonerato Iachini: la nota del club

"Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune.

Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa".