Coppa Italia Eccellenza: pari e patta nel derby di andata tra Polimnia e Arboris Belli

Polimnia e Arboris Belli non vanno oltre il pareggio nell'andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza: allo stadio Madonna d'Altomare le due squadre hanno confezionato un 1-1.

Gli ospiti sono partiti forte trovando il vantaggio al 2', quando Gomes Forbes ha provato l'autorete di Decarolis con un cross dalla destra. I padroni di casa sono andati vicini al pareggio successivamente in occasione dei tentativi di Emane e Tarantino, prima della botta di Selicati che ha ristabilito l'equilibrio al 35'. Nel secondo tempo i rossoverdi hanno sfiorato il sorpasso con De Stradis, che ha colpito un palo; poi Gomes Forbes non ha inquadrato il bersaglio per la replica gialloverde. Al 66' è arrivata una nuova opportunità per i padroni di casa, ma il portiere Pellegrini ha respinto la conclusione a tu per tu di Tarantino.

Termina 1-1 dunque: il discorso qualificazione è rinviato alla gara di ritorno, che si giocherà giovedì 19 ottobre ad Alberobello.