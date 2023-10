Coppa Italia Serie D, il Bitonto ritrova il gol ma viene eliminato dalla Fidelis Andria

Squadra in casa

Squadra in casa Fidelis Andria

Il Bitonto saluta la Coppa Italia di Serie D ai trentaduesimi di finale. Allo stadio Degli Ulivi i neroverdi sono stati battuti per 2-1 dalla Fidelis Andria, in una partita che ha visto la stessa squadra allenata da Valeriano Loseto trovare il gol dopo cinque partite d'astinenza.

Al 4' i padroni di casa hanno già sbloccato il match con Martinez, abile a battere di prima Tarolli su un cross basso, al termine di una rapida transizione; la Fidelis ha trovato il raddoppio al 25', quando Telera ha insaccato un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: partita praticamente archiviata per i federiciani, che hanno resistito alla reazione ospite arrivata con le conclusioni ribattute di Mariano e Palazzo, seguite dal tiro terminato alto di Grumo. Al 94' i neroverdi hanno accorciato le destiazne grazie all'inzuccata di Tedesco, ma il tempo per riprendere la sfida non è bastato. Il Bitonto saluta così la competizione.