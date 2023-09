Corato, il Bisceglie si impone al Ventura: sconfitta per 5-2 ed eliminazione dalla Coppa Italia

Il Corato cade a Bisceglie e saluta la Coppa Italia dell'Eccellenza pugliese. Dopo la vittoria conquistata per 2-0 tra le mura amiche all'andata, i neroverdi sono stati battuti per 5-2 allo stadio Ventura venendo di fatto eliminati dalla competizione.

Nel primo tempo si è manifestata una situazione di equilibrio, con i padroni di casa che sono andati in vantaggio al 10' grazie a Kouame; la replica degli ospiti è giunta nel finale di frazione, al 39', tramite il sigillo messo a segno da Disposto. Il secondo tempo però ha visto il Bisceglie prendere il largo: Koné ha firmato il sorpasso al 67', il tris di Bonicelli è stato siglato al 71' mentre il primo gol di Pignataro al 76' ha messo definitivamente la gara in discesa per i nerazzurro stellati. All'82' Brandonisio ha provato a riaprire la gara, ma in pieno recupero ancora Pignataro, su rigore, si è fatto trovare puntuale per la doppietta personale e il pokerissimo del Bisceglie (98').