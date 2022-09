Eccellenza Puglia, il calendario del campionato: il programma della prima giornata per le squadre baresi

Nell'evento andato in scena nella giornata di mercoledì presso la Sala Sgarbi dell’Hotel Parco dei Principi di Bari-Palese, è stato svelato i calendari del campionato di Eccellenza pugliese. Nel girone A, il Borgorosso Molfetta sarà di scena sul campo del Canosa, mentre il Polimnia debutterà in casa contro il San Marco; trasferta per il Corato, che affronterà l'Unione Calcio Bisceglie, l'Unione Sportiva Mola ospiterà il San Severo. L'Arboris Belli, unica formazione barese del girone B, disputerà la prima gara contro l'Otranto: di seguito il programma della prima giornata del torneo. Il calendario completo è consultabile sulla pagina Facebook della LND Puglia.

Eccellenza Puglia, la prima giornata del girone A

Canosa-Borgorosso Molfetta

Foggia Incedit-Orta Nova

Polimnia-San Marco

Real Siti-Bisceglie

Unione Calcio Bisceglie-Corato

Unione Sportiva Mola-San Severo

Vigor Trani-Manfredonia

Eccellenza Puglia, la prima giornata del girone B

Toma Maglie-Gallipoli Football

Arboris Belli-Città di Otranto

Città di Gallipoli-Castellaneta

Ginosa-Ostuni

Novoli-Manduria

Massafra-Avetrana

Ugento-Virtus Matino

Eccellenza Puglia, il calendario completo del torneo