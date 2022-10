Frosinone-Bari, le pagelle: Caprile, Zuzek e Maita i migliori, Vicari paga caro l'unico errore

Sconfitta bruciante per il Bari, al terzo ko in una settimana tra campionato e coppa. In 10 dal 20' per il rosso a dir poco severo mostrato a Bellomo, i biancorossi si sono arresi soltanto al 93' dopo la rete di testa di Borrelli.

Sebbene la terza sconfitta di fila dopo quelle con Ascoli e Parma, la preoccupazione dev'essere limitata poiché il Bari ha avuto uno spirito combattivo ed è mancato soltanto in fase offensiva, in una gara ovviamente condizionata dall'inferiorità numerica per oltre 70 minuti.

I migliori Today

Caprile 6,5: Nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa risponde sempre presente e dando sicurezza alla squadra. Non può nulla sul colpo di testa di Borrelli.

Zuzek 6,5: Dà seguito alla buona prova in Coppa Italia contro il Parma, anzi gioca con maggiore autorevolezza e coraggio, affondando il tackle in più di un'occasione, anche prendendosi qualche rischio.

Maita 6,5: Gioca ancora da play ma la sua partita va oltre le mansioni da direttore d'orchestra. In inferiorità numerica si carica la squadra sulle spalle grazie al suo carisma, risultando efficace nelle due fasi.

Folorunsho 6,5: Non si vede come al solito in fase propositiva, anche se una delle poche iniziative del Bari porta la sua firma, ma lotta a tutto campo con la squadra in 10.

Cheddira 6: La sua partita cambia quando il Bari resta in 10, nonostante ciò prova a imprimere il suo marchio sul match con una splendida azione personale.

I peggiori Today

Scheidler 5,5: Inserito per tenere su la squadra, fatica a lavorare palloni nella metà campo laziale e in attacco non si vede mai.

Cangiano 5,5: Mignani lo inserisce per dare vivacità ma la mossa non sortisce gli effetti sperati

Vicari 5,5: La sua gara perfetta viene macchiata alla fine, quando si lascia sovrastare da Borrelli, autore del gol vittoria. A sua parziale discolpa, poco prima aveva subito un infortunio alla spalla.

Frosinone-Bari 1-0: pagelle tabellino

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 6,5; Monterisi 6, Lucioni 6,5, Ravanelli 6, Cotali 6 (46' Frabotta 7); Kone 6,5, Mazzitelli 6 (46' Boloca); Rohden 6,5, Caso 5,5 (46' Insigne 6), Garritano 6 (77' Borrelli 7); Moro 5,5 (64' Mulattieri 6). A disp.: Loria, Lulic, Bobic, Ciervo, Kalaj, Szyminski, Oliveri. All. Grosso 6,5.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6, Zuzek 6,5, Vicari 5,5, Ricci 6 (70' Mazzotta 6); Benedetti 6 (70' Cangiano 5,5), Maita 6,5, Folorunsho 6,5; Bellomo 5,5; Cheddira 6 (70' Scheidler 5,5), Antenucci 6 (31' Mallamo 5,5, 89' D'Errico sv). A disp.: Frattali, Botta, Gigliotti, Salcedo, Galano, Terranova, Dorval. All. Mignani 5,5.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto 4,5

Assistenti: Imperiale - Cavallina

IV: Cavaliere

VAR: Di Martino

AVAR: Muto

Marcatori: 90'+3 Borrelli (F)

Note - ammoniti Folorunsho (B), Mazzitelli (F), Mallamo (B), Ricci (B), Moro (F), Frabotta (F), Rohden (F), Borrelli (F). Espulso Bellomo (B) al 20' per gioco pericoloso. Recupero: 5' pt, 5' st.

Spettatori: 11.239 (1.023 tifosi ospiti)