Gravina, pareggio a reti bianche in casa del Martina

Quindicesimo pareggio stagionale per il Gravina, che è uscita dal match contro il Martina, andato in scena allo stadio Tursi, con uno 0-0. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni i gialloblù hanno sfiorato il vantaggio proprio al fotofinish, in occasione del tentativo di Quaranta sugli sviluppi di un corner: decisivo l'intervento di Figliola. Il Gravina sale così a quota 33 punti, per il piazzamento finale nella classifica della stagione regolare bisognerà aspettare l'ultima giornata.