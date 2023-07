Il Team Altamura continua a pensare in grande: ecco Riccardo Lattanzio

È un Team Altamura che sogna in grande quello che si sta muovendo con forza nel corso di questa estate. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Nicola Loiodice e Massimo D'Angelo, oltre ad aver confermato Francesco Bertolo, i biancorossi hanno piazzato il colpo Riccardo Lattanzio.

L'esperto attaccante classe 1989 è reduce dalla stagione trascorsa al Barletta, con cui ha totalizzato 35 presenze e 8 reti tra regular season; dal 2019 al 2022 si è messo in mostra vestendo la maglia del Bitonto: fruttuosa la sua esperienza in neroverde, al netto dello score di 99 presenze, 35 gol e 14 assist. Audace Cerignola e Fidelis Andria sono tra le altre squadre in cui ha militato, senza contare le esperienze in Serie C2 con Vigor Lamezia e Martina. Un altro ingaggio di livello per il neotecnico Domenico Giacomarro, pronto a guidare una squadra che lotterà per i vertici del girone H della Serie D.