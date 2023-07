Team Altamura, altro colpo in entrata: Massimo D'Angelo è un calciatore biancorosso

Altra operazione importante per il Team Altamura, che ha sottoscritto un accordo con il trequartista Massimo D'Angelo. Il classe 1990 dunque si va ad aggiungere all'altro grande rinforzo dei biancorossi, Nicola Loiodice.

D'Angelo è reduce dall'esperienza di tre anni al Picerno, con gli ultimi due trascorsi in Serie C: 85 presenze, 6 gol e 14 assist lo score totale in forza ai rossoblù. In passato ha vestito le maglie di Fermana, dal 2016 al 2020, Recanatese, Sambenedettese e Giuglianova. Può essere impiegato sia anche come ala sinistra che come centrale di centrocampo.