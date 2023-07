Team Altamura, ecco il primo colpo di mercato: arriva Nicola Loiodice

Nicola Loiodice vestirà la maglia del Team Altamura nella stagione 2023/2024. I biancorossi hanno realizzato un autentico colpo di mercato con l'ingaggio dell'attaccante, che rappresenta il primo acquisto dell'estate. Il classe 1992 è reduce dall'esperienza al Barletta, con chi ha totalizzato 37 presenze, 11 gol e 8 assist.

Dal 2017 al 2022 Loiodice ha militato nell'Audace Cerignola, dando un contributo importante nella cavalcata verso la promozione in Serie C; in precedenza anche un'esperienza al Brindisi nel 2014/2015 e una in C1, durata dal 2011 al 2013, in forza alla Fidelis Andria. "Dopo anni da assoluto protagonista del girone H, Loiodice ha sposato il progetto altamurano per regalare grandi emozioni e vittorie al popolo biancorosso -si legge nel comunicato pubblicato dal Team Altamura tramite la propria pagina Facebook- Un grande colpo di mercato della Società con il chiaro intento di inserirsi tra le grandi del campionato".