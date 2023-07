Team Altamura, continuano le manovre di mercato: confermato Francesco Bertolo

Francesco Bertolo resta alla Team Altamura. La società biancorossa, dopo gli arrivi di Nicola Loiodice e Massimo D'Angelo, ha finalizzato il rinnovo con il difensore classe 1991, fortemente voluto dal neotecnico Domenico Giacomarro.

Bertolo, ingaggiato dalla Team Altamura la scorsa estate dopo la stagione 2021/2022 trascorsa tra San Giorgio e Montegiorgio, ha totalizzato 32 presenze e 2 reti. Si tratta di un elemento di affidabilità e assoluta esperienza per il club barese, visto che nel recente passato (dal 2018 al 2020) il centrale ha gioato in Serie C vestendo le maglie di Siracusa, Picerno e Avellino.