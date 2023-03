Messina-Monopoli, Pancaro: "Noi stiamo bene, sarà una partita ricca di duelli"

Serie C Girone C

Dopo la vittoria interna sul Monterosi il Monopoli vuole ripetersi anche in trasferta. Sabato 4 marzo i biancoverdi saranno di scena allo stadio Franco Scoglio-San Filippo per affrontare il Messina, che cerca punti preziosi in ottica salvezza (calcio d'inizio alle ore 14:30). Il Monopoli dal canto suo ha l'obbiettivo di consolidare l'attuale piazzamento in zona playoff, cercando un successo esterno che manca da due partite; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla partita: "Ci aspetta una gara difficile contro una squadra in salute che nel mercato di gennaio ha cambiato tanto. In attacco possono vantare giocatori di grandissima qualità, anche noi stiamo attraversando un bel periodo di forma. Sono convinto che chi rimpiazzerà gli assenti darà tutto. Le scelte di formazioni? Valuterò nell'allenamento di domani e poi deciderò. La partita sarà ricca di duelli, e secondo me chi gestirà meglio il pallone avrà qualche vantaggio".

Sulle condizioni della squadra: "Pinto, Vassallo e Giannotti sono squalificati, e oltre a loro Drudi e Starita sono indisponibili per infortunio. In particolare su Starita dobbiamo ancora verificare quali saranno i tempi di recupero effettivi. Santaniello? Sta meglio ma ha ancora bisogno di lavorare, è presto per schierarlo dall'inizio. ".