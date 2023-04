Monopoli, chiusa la stagione regolare con una vittoria: Gelbison battuta 2-1

Serie C Girone C

Il Monopoli chiude al meglio la stagione regolare battendo la Gelbison per 2-1 allo stadio Veneziani. Per i biancoverdi è il terzo successo nelle ultime quattro partite: gli ospiti erano andati in vantaggio al 24' grazie a Kyeremateng; poi la rimonta dei padroni di casa nella ripresa con Starita al 53' e Rolando all'86'. Il Monopoli ha raggiunto quota 54 punti ottenendo il settimo posto finale in classifica: ai playoff, nel primo turno, sarà sfida al Latina.

Monopoli-Gelbison, il tabellino

Reti: 8’st Starita, 41’st Rolando(M); 24’ Kyeremateng(G)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Drudi(1’st De Santis), Pinto(42’st Dibenedetto); Hamlili, Piarulli(17’st Piccinni); Rolando, Starita(42’st Simone), Falbo; Fella(27’st Corti). All.: Ferrari. A disp.: Pisseri; Fornasier, Santaniello, Radicchio, Giannotti, De Vietro.

GELBISON (4-4-2): Anatrella; Nunziante, Granata, Marong, Loreto(16’st Onda); Nunziante, Fornito(16’st Papa), Uliano, Correnti(44’st Corda), Kyremateng(44’st Ferruzza); De Sena, Caccavallo(31’st Capone). All.: Galderisi. A disp.: D’Agostino, Vitale; Cargnelutti, Infantino, Sane, Di Lorenzo, Angelino, Tumminello.

Arbitro: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2 e Salvatore Nicosia della sezione di Saronno. Quarto ufficiale: Ciro Aldi della sezione di Lanciano.

Ammoniti: Hamlili, De Santis(M); Loreto(G). Espulsi: -.

Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 8-5. Divisa arancio per il Monopoli, bianca per il Gelbison. Spettatori 1383 di cui 816 abbonati e 5 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli