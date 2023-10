Monopoli, domenica arriva il Foggia: trend negativo con i satanelli al Veneziani

Per il Monopoli questo è stato un inizio di stagione delicato. I biancoverdi, in campionato, finora non ancora vinto una partita raccogliendo tre pareggi e altrettante sconfitte; inoltre in settimana è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano dell'Avellino, sfida in cui sono scesi in campo tanti giovani e seconde linee. Si attende dunque la svolta per ripartire e rinvigorire anche il morale: l'occasione giusta può essere quella di domenica 8 ottobre, quando allo stadio Veneziani arriverà il Foggia per un sentito derby pugliese (ore 20:45).

Un match sicuramente non semplice per gli uomini guidati da Francesco Tomei, anche perché i satanelli sono in forma. Dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Taranto sono arrivati infatti cinque risultati utili consecutivi, ossia tre vittorie (su Giugliano, Catania e Turris) e due pareggi; in Coppa Italia i rossoneri hanno eliminato con un secco 5-0 il Sorrento.

I precedenti tra le mura amiche tuttavia non sorridono al Monopoli, che ha incassato ben sei sconfitte consecutive per mano del Foggia. Il trend negativo è iniziato in Serie D,quando ci fu un ko per 2-0. Nel 2015/2016, in C, il Foggia riuscì ad imporsi con il risultato di 3-1. 0-2 invece il risultato del match andato in scena il 13 marzo 2017; il derby tornò ad avere luogo nel 2020/2021, partita in cui il Monopoli ribaltò l'iniziale svantaggio grazie a Mario Mercadante e Luigi Samele, ma poi subì la rimonta ospite con gol finale al Vincenzo Garofalo all'86'. Risultato di 3-2. Nel 2021/2022 invece Davide Petermann firmò lo 0-1 per i satanelli.

L'ultimo precedente risale allo scorso anno, precisamente il 13 novembre 2022: il Foggia portò a casa una vittoria per 2-0, grazie alle reti di Davide Di Pasquale al 5' e Dardan Vuthaj all'81'. Una serie nettamente a sfavore dunque, che va interrotta non solo per le statistiche ma per ritrovare il sorriso e avere uno slancio in vista dei prossimi impegni.