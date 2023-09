Monopoli, i convocati per il match contro il Monterosi

Serie C Girone C

Il Monopoli ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Monterosi, in programma domenica allo stadio Veneziani (ore 20:45). Out Cargnelutti per squalifica.

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Alloj, Botis, Perina

Difensori: Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Fornasier, Fazio, Ferrini, Cristallo, De Santis

Centrocampisti: De Risio, Piarulli, Vassallo, Hamlili, Mazzotta, Iaccarino

Attaccanti: Starita, De Paoli, Santaniello, Borello, D'Agostino, Simone, Riccardi, Peschetola, Spalluto