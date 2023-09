Monopoli, ritorna il big match contro il Catania: biancoverdi a caccia del primo successo

Serie C Girone C

La sconfitta di Potenza per il Monopoli ormai è archiviata. I biancoverdi hanno al momento un solo punto in classifica, ma con il match con la Casertana da recuperare. Giovedì 21 settembre c'è l'occasione per trovare la prima vittoria stagionale, in un appuntamento prestigioso che mancava da quasi tre anni: allo stadio Veneziani arriverà il Catania, che ambisce ad un altro salto di categoria dopo quello della scorsa stagione dalla D alla Serie C (alle ore 20:45).

Tra le mura amiche il Monopoli, contrapposto al club siciliano, tutto sommato ha fatto bene in tempi recenti: in cinque precedenti sono arrivate tre vittorie a suon di gol, rispettivamente per 3-0 nel 2017, per 5-0 nel 2018 e per 4-2 nel 2019, oltre a due ko. Nelll'ultimo precedente disputato tra le mura dell'impianto monopolitano il Catania ebbe la meglio per 1-0 grazie al gol di Tommaso Silvestri segnato al 52'. Tra gli avversari ci sarà l'attaccante Manuel Sarao, a Monopoli nella stagione 2017/2018.

Il tecnico Francesco Tomei confermerà probabilmente il 4-2-3-1, con Pasquale Fazio e Riccardo Cargnelutti in difesa e l'attaccante Giuseppe Simone in ballottaggio con Samuele Spalluto per il posto da unica punta.