Monopoli, Starita riprende il Foggia: arriva un pari per 2-2 contro i satanelli

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Il Monopoli manca ancora l'appuntamento con la vittoria ma rompe parzialmente il tabù Foggia: allo stadio Veneziani gli uomini guidati da Francesco Tomei hanno pareggiato per 2-2 contro i satanelli, interrompendo la striscia negativa di sei ko di fila nei precedenti. La situazione del gabbiano resta ancora delicata, visto che finora sono arrivati solo quattro pareggi e tre sconfitte.

Ad aprire le danze è stato D'Agostino al 29', ben servito da Iaccarino; i padroni di casa poco dopo hanno trovato il raddoppio con Santaniello, ma la marcatura è stata annullata per fuorigioco. E così il Foggia ha reagito e formalizzato la rimonta a stretto giro, prima pareggiando con Schenetti al 42' e poi trovando il sorpasso al 46' grazie a Tonin, che ha sfruttato al meglio un assist dello stesso trequartista rossonero.

I biancoverdi a inizio ripresa hanno ristabilito l'equilibrio al 51': Starita è riuscito ad approfittare di un errore difensivo del Foggia ed ha battuto Nobile in uscita. Nel finale girandola di cambi, ma non è accaduto nulla: il Monopoli è così salito a quota 4 punti in classifica.

Monopoli-Foggia, il tabellino

Reti: 29′ D’Agostino, 6’st Starita(M); 42′ Schenetti, 46′ Tonin(F)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini(34’st Fornasier); Vassallo(29’st De Santis), Iaccarino; Borrello(43’st Peschetola), Starita, D’Agostino(29’st P.Riccardi); Santaniello(29’st Spalluto).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Cristallo, Simone, Mazzotta.

CALCIO FOGGIA 1920 (4-3-1-2): Nobile; Salines, Carillo, D.Riccardi(25’st Vezzoni), Antonacci; Martini, Marino(41’st Vacca), Di Noia; Schenetti(41’st Odjer); Peralta, Tonin(41’st Idrissou).

All.: Cudini.

A disp.: De Simone, Dalmasso; Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Brancato, Embalo.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Davide Merciari della sezione di Rimini e Marco Pilleri della sezione di Cagliari. Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

Ammoniti: Fazio, Ferrini(M); -(F). Espulsi: -.

Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 7-1. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossonera per il Foggia. Spettatori 2371 di cui 1356 abbonati.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli