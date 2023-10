Serie C, le probabili formazioni di Monopoli-Foggia

Serie C Girone C

Domenica sera con tanto di derby per il Monopoli, ancora a caccia della prima vittoria stagionale: stasera, alle ore 20:45, si giocherà il delicato match contro il Foggia. I biancoverdi, reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano dell'Avellino, hanno finora racimolato tre pareggi in campionato e altrettanti ko, ma il faccia a faccia coi satanelli può essere l'occasione giusta per sbloccarsi. C'è inoltre da sfatare un vero e proprio tabù: i rossoneri si sono imposti per sei volte consecutive tra le mura dello stadio del gabbiano, l'ultimo successo dei padroni di casa è risalente alla stagione 1986/1987 per 2-0 (reti di Lanci e Meluso).

Francesco Tomei confermerà il 4-2-3-1. Perina in porta, Cargnelutti e Ferrini al centro della difesa mentre Fazio e De Santis agiranno da terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); in mediana, al fianco di Vassallo, potrebbe esserci Iaccarino, Starita stazionerà ancora sulla trequarti e avrà ai suoi fianchi Borello e D'Agostino. Spalluto pronto come unica punta.

Modulo 3-4-1-2 per gli uomini guidati da Mirko Cudini. Nobile tra i pali, protetto dalla retroguardia composta da Salines, Carillo e Di Noia; sulle corsie esterne, a destra e a sinistra, pronti Vezzoni e Antonacci, mentre in mezzo al campo troveranno spazio Marino e Martini. Schenetti agirà da trequartista a supporto del tandem offensivo formato da Peralta e Tonin.

Monopoli-Foggia, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D'Agostino; Spalluto. All.Tomei.

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Di Noia; Vezzoni, Marino, Martini, Antonacci; Schenetti; Peralta, Tonin. All.Cudini.