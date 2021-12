Monopoli, Colombo: "Contro il Palermo sarà una gara difficile, risponderemo attraverso le nostre qualità"

Serie C Girone C

A caccia dell'ottavo risultato utile di fila: domenica 5 dicembre, allo stadio Renzo Barbera, il Monopoli affronterà il Palermo (calcio d'inizio ore 20:30) con l'intenzione di prolungare la striscia positiva attualmente in corso. A presentare la gara ci ha pensato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla gara: "La partita sarà dura, speriamo di poter creare le stesse difficoltà anche agli avversari. Ogni gara di volta in volta cambia in base agli episodi. Se manteniamo alta l'attenzione difensivamente potremo dire la nostra; il Palermo in casa ha incassato pochi gol, loro vorranno fare la partita. Risponderemo attraverso quello che siamo abituati a fare. In ogni gara prenderemo degli accorgimenti, stravolgere un'idea tattica che finora ha dato risultati è azzardato. Ci affideremo alle nostre certezze".

Sull'importanza della partita: "Non so dire se è un banco di prova definitivo o meno, sul percorso che ci aspetta arriveranno altre cadute. Noi non andiamo per perdere, anche se dovesse esserci una sconfitta non cambierebbe quello che abbiamo fatto finora e quello che vogliamo fare. Da qui alla fine tante cose possono cambiare".

Sulle condizioni della squadra: "La sfortuna ha colpito la nostra rosa, non riusciamo a recuperare Morrone e Fornasier. Dobbiamo aggiungere agli indisponibili anche Arena, per un problema muscolare, e Hamlili che ha subito la frattura del quinto metatarso. Siamo contati, ma nonostante le assenze cercheremo di fare una buona prestazione".