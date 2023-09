Parma-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Archiviate le prime sei giornate di Serie B il Bari è ancora imbattuto ma deve provare a imprimere una svolta al proprio rendimento, poiché è reduce da ben quattro pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali in casa contro il Catanzaro.

La squadra di Mignani, che non vince in campionato dal 26 agosto quando grazie a una rete di Sibilli espugnò Cremona, questa sera alle 20:30 sarà al Tardini per sfidare il Parma capolista nel match valevole per la 7ª giornata del torneo cadetto. Contro i ducali non sembra esattamente la partita più agevole per fare bottino pieno, tuttavia, un'eventuale vittoria al Tardini potrebbe diventare uno di quei risultati in grado di accendere l'entusiasmo e dare fiducia a un Bari che ancora stenta a interpretare il suo spartito in maniera armonica.

Un eventuale successo, ad ogni modo, non sarebbe solo importante per le motivazioni, ma avrebbe importanza anche per muovere una classifica che vede i pugliesi a -6 e -5 dalle prime due posizioni occupate da Parma e Palermo (ieri vincitore dello scontro diretto in casa del Venezia).

Come arriva il Parma

Fabio Pecchia per l'incontro con i Galletti non potrà contare sugli indisposinibili Charpentier, Valenti, Camara, Inglese e Cyprien. In virtù degli impegni ravvicinati, il tecnico dei crociati dovrebbe optare per diversi cambi nella formazione iniziale: a protezione di Chichizola, dovrebbe essere scelta una linea difensiva con Delprato a destra, Circati e Osorio al centro e uno tra Coulibaly e Di Chiara a sinistra. In mediana appare quasi certo il ritorno di Estevez che dovrebbe essere affiancato da Hernani, mentre in attacco il riferimento centrale dovrebbe essere ?olak, con l'ex Partipilo, Bernabé e Man (in vantaggio su Mihaila) ad agire sulla linea dei trequartisti.

Come arriva il Bari

Al Tardini l'unico calciatore biancorosso non a disposizione di Michele Mignani sarà Raffaele Pucino, fermato da un attacco influenzale. Il tecnico ligure dovrebbe schierare i suoi con Brenno tra i pali, Dorval a destra, Di Cesare e Vicari al centro e uno tra Ricci e Frabotta a sinistra. A centrocampo l'unico sicuro del posto è Maiello: da valutare le condizioni di Koutsoupias, convocato per Parma ma uscito per un problema muscolare contro il Catanzaro: se il greco dovesse essere della partita, Maita potrebbe completare il reparto riprendendosi il posto da titolare, mentre nel caso l'autore della doppietta con i calabresi non avesse recuperato pienamente, con Maita e Maiello ci sarà Acampora. Il vero rebus riguarda l'attacco dove sembra difficile l'impiego di Diaw dal 1', (più verosimile un suo ingresso a partita in corso). Potrebbe invece esserci il debutto da titolare per Aramu in un eventuale tridente con Sibilli e Nasti.

Parma-Bari: le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Partipilo; ?olak. All. Pecchia

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Maita; Aramu, Sibilli; Nasti. All. Mignani

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Bresmes - Barone

IV: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia

Parma-Bari: i precedenti

Tra Parma e Bari esistono complessivamente 62 precedenti ufficiali: nel testa a testa sono in vantaggio abbastanza netto i ducali, vincitori di 28 incontri, contro i 14 successi dei biancorossi, mentre altre 20 partite sono finite in parità.

Le due squadre si sono già incrociate in questa stagione ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia al San Nicola dove gli emiliani hanno vinto 0-3 (gol di Benedyczak, Bonny e Man) lo scorso 12 agosto.

Nella passata stagione, in campionato, Parma-Bari fu la gara inaugurale del torneo, e finì 2-2 (gol di Man, Antenucci, Folorunsho e Mihaila), mentre al ritorno in casa i biancorossi si imposero con un 4-0 (autogol di Balogh, doppietta di Cheddira e gol di Salcedo). Tra queste due partite, si giocò anche una sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, vinta 1-0 dai gialloblù al Tardini con gol di Benedyczak.

Parma-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 7ª giornata di Serie B Parma-Bari-Catanzaro, in programma allo stadio Ennio Tardini alle 20:30 di mercoledì 27 settembre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 254) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.