Promozione Puglia girone A: le partite in programma nella ventunesima giornata

Nella ventunesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone A, la Virtus Mola è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta contro il Lucera (la seconda in totale); i biancazzurri, che in settimana hanno accolto il nuovo allenatore Massimiliano Tangorra al posto dell'esonerato Cosimo Lopraino, ospiterà il Città di Trani. Il loro auspicio è quello di allungare di nuovo il passo sulla Nuova Spinazzola, ora distante quattro punti (48 contro 44) e che se la vedrà contro il Città di Trani. Delicato derby barese tra Rinascita Rutiglianese e Atletico Acquaviva, con i granata a caccia di una vittoria assente da undici partite che sarebbe fondamentale in ottica salvezza; i rossoblù intendono inanellare il terzo risultato utile di fila per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff.

Quest'ultimo obbiettivo è lo stesso del Levante Azzurro, che affronterà lo scontro diretto con il Lucera. La formazione guidata da Muzio Fumai è in serie positiva da otto partite (cinque vittorie, di cui quattro consecutive, e tre pareggi). Previsto inoltre il derby Bitritto Norba-Virtus Palese, mentre il Capurso non dovrà sbagliare lo scontro salvezza in chiave salvezza che vedrà come avversario il Real San Giovanni.

Promozione Puglia, il programma della ventunesima giornata del girone A