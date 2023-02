Ventesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Clamoroso ko della Virtus Mola sul campo del Lucera, arrivato a stretto giro da quello incassato in Coppa Italia Promozione contro la Nuova Spinazzola: è la seconda battuta d'arresto per i biancazzurri. Proprio la Nuova Spinazzola ne ha approfittato solo parzialmente, venendo raggiunta dall'Atletico Acquaviva che è sceso al quarto posto (sesto pari stagionale per i rossoblù). Al Levante Azzurro il derby che ha coinvolto la Virtus Palese. Stop per le formazioni che presidiano le retrovie della graduatoria: il Bitritto Norba si è fatto rimontare dalla Virtus San Ferdinando in una partita rocambolesca, il Capuso cade di misura al cospetto del Città di Trani; sedicesimo ko per la Rinascita Rutiglanese per mano della Nuova Daunia Foggia.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventesima giornata

Atletico Acquaviva-Nuova Spinazzola 1-1 [Ladogana (NS), Guglielmi (A)]

Città di Trani-Capurso 1-0 [Atif al 60']

Lucera-Virtus Mola 3-0 [Grasso al 32', Pozzozengaro al 45', Grasso al 50']

Nuova Daunia Foggia-Rinascita Rutiglianese 3-0 [Lo Muzio, Ciccarelli su rigore, Carella]

Virtus Palese-Levante Azzurro 0-1 [Lomuscio]

Virtus San Ferdinando-Bitritto Norba 4-4 [ Sifanno (B), Foggetti (B), Sifanno (B), Pugliese (VSF), Pugliese (VSF), Pugliese (VSF), Danisi (B) Pugliese (VSF), Pugliese (VSF)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A