Puteolana-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Per i tifosi neroverdi, ecco come assistere alla partita Puteolana – Bitonto, in programma sabato 18 febbraio, alle ore 14,30, allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli (NA), e valevole per la 24^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H.

Circuito online “Go2” sul sito: https://www.go2.it/evento/puteolana_1902_vs_bitonto/6435;

Costo del tagliando: € 10,00 (+ € 2,00 di prevendita).

Punti vendita:

BARI POINT – via Giuseppe Capruzzi n. 5/7 – Bari (BA), tel. 0802022155.

Ricordiamo che i tifosi del Bitonto potranno acquistare i biglietti esclusivamente in prevendita, nei punti vendita del circuito “Go2”: non sarà possibile acquistare i tagliandi dal botteghino del settore ospiti dello stadio “Domenico Conte”, in quanto resterà chiuso nel giorno della partita. Pertanto, chi è sprovvisto di tagliando acquistato in prevendita non dovrà muoversi destinazione Pozzuoli.

Fonte: comunicato ufficiale BItonto