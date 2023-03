Serie C girone C, Messina-Monopoli: la probabile formazione dei biancoverdi

Serie C Girone C

Monopoli a caccia del successo in trasferta: oggi pomeriggio, allo stadio Franco Scoglio-San Filippo (ore 14:30), i biancoverdi proveranno a strappare i tre punti fuori casa dopo i due ko subiti sui campi di Viterbese e Catanzaro; nell'ultimo turno gli uomini guidati da Giuseppe Pancaro hanno battuto il Monterosi per 3-2 aggiudicandosi la quarta vittoria consecutiva allo stadio Veneziani. Sarà una gara complicata, visto che i siciliani stanno attraversando un bel periodo di forma: nelle ultime nove partite hanno incassato solo una sconfitta, contro l'Audace Cerignola, e poi cinque vittorie e tre pareggi.

Il Monopoli scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta Vettorel, protetto dalla coppia di centrali formata da Mulè e Bizzotto; come terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, agiranno Viteritti e probabilmente Falbo. A centrocampo spazio ad Hamlili e Bussaglia, mentre come trequartista potrebbe essere lanciato Piccinni. Rolando (a destra) e Manzari (sul lato opposto) verranno utilizzati come esterni offensivi, il ruolo di unica punta dovrebbe invece essere ricoperto da Fella, al netto dell'assenza di Starita.

Monopoli, la probabile formazione per il match contro il Messina

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Falbo; Hamlili, Bussaglia; Rolando, Piccinni, Manzari; Fella. All. Pancaro.