Serie C girone C, Monopoli-Fidelis Andria: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Un derby pugliese per coltivare le ambizioni da playoff. Il Monopoli è a caccia della terza vittoria di fila contro la Fidelis Andria, nella gara che si giocherà oggi pomeriggio allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancoverdi tra le mura amiche hanno vinto le ultime quattro partite, facendo appunto del proprio stadio un vero e proprio fortino; la partita non si preannuncia comunque semplice: i federiciani, che hanno richiamato il tecnico Mirko Cudini dopo l'interruzione del rapporto professionale con Bruno Trocini e il direttore sportivo Mariano Fernandez, si giocano molto in ottica salvezza.

Giuseppe Pancaro schiererà i suoi con il 4-2-3-1. Vettorel in porta, come centrali difensivi agiranno Mulè e Bizzotto; De Santis (a destra, al posto dello squalificato Viteritti) e Pinto (a sinistra) dovrebbero essere i terzini titolari. In mediana spazio a Vassallo e Hamlili, sulla trequarti pronto Rolando supportato dagli esterni offensivi Manzari e Giannotti. Santaniello potrebbe essere lanciato come unica punta.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo utilizzando il 4-3-3 tanto caro al tecnico classe 1973. Savini tra i pali, protetto dai centrali Delvino e Dalmazzi; Ciotti agirà come terzino destro, sul versante opposto possibile una maglia da titolare per Borg; in cabina di regia pronto Arrigoni, coadiuvato da Salandria e Candellori. Pastorini vestirà il ruolo di centravanti, Ekuban e Bolsius ai suoi lati.

Monopoli-Fidelis Andria, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; De Santis, Mulè, Bizzotto, Pinto; Vassallo, Hamlili; Manzari, Rolando, Giannotti; Santaniello. All. Pancaro.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Ciotti, Delvino, Dalmazzi, Borg; Salandria, Arrigoni, Candellori; Ekuban, Pastorini, Bolsius. All. Cudini.