Serie C, le probabili formazioni di Monopoli-Catania

Serie C Girone C

Serata di gala per il Monopoli, che stasera allo stadio Veneziani ospiterà il Catania per un big match che non si svolgeva da praticamente tre anni (calcio d'inizio alle ore 20:45). Finora i biancoverdi hanno raccolto un pareggio con il Monterosi e la sconfitta di Potenza, in attesa di recuperare la gara al cospetto della Casertana il prossimo 27 settembre: l'obbiettivo dunque è dare uno slancio alla classifica portando a casa i primi tre punti della stagione.

Confermato il 4-2-3-1 per i padroni di casa. Tra i pali Perina, Fazio collocato a destra e De Santis ad occupare la corisa mancina; verso la conferma al centro della retroguardia Cargnelutti e Ferrini. Qualche metro più avanti, accanto a De Risio, potrebbe partire dal primo minuto Hamlili, invece Starita agirà sulla trequarti coadiuvato da Borello e D'Agostino. Come unica punta possibile l'impiego di Spalluto.

La formazione guidata da Luca Tabbiani scenderà il campo con il 4-3-3. Livieri in porta, Curado e Silvestri a formare la coppia difensiva; Castellini agirà come terzino destro, sulla fascia opposta spazio a Mazzotta. A centrocampo pronto Ladinetti assieme Rocca e Deli (in ballottaggio con Zammarini), infine Di Carmine potrebbe essere preferito nel ruolo di centravanti all'ex di turno Sarao venendo affiancato da Chiricò e Marsura.

Monopoli-Catania, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; De Risio, Hamlili; Borello, Starita, D'Agostino; Spalluto. All.Tomei.

CATANIA (4-3-3): Livieri; Castellini, Curado, Silvestri, Mazzotta; Rocca, Ladinetti, Deli; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All. Tabbiani.