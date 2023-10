Serie C, c'è il derby Monopoli-Virtus Francavilla: biancoverdi a caccia della svolta

Serie C Girone C

Match ad alta tensione per il Monopoli, che stasera ospiterà la Virtus Francavilla nell'ennesimo intreccio tra le due formazioni (calcio d'inizio alle ore 20:45). Ai biancoverdi serve un'autentica svolta per uscire dalle zone calde della classifica e non compromettere ulteriomente una situazione già delicata. Negli ultimi due precedenti tra le mura dello stadio del gabbiano ad avere la meglio sono stati i biancoverdi sempre con il risultato di 1-0; la sconfitta più recente invece risale al primo novembre 2020, quando i biancazzurri riuscirono ad imporsi per 3-1.

Il Monopoli finora ha ottennuto solo quattro punti al netto di altrettanti pareggi, senza vincere una gara e incassando un poker di sconfitte. Questo avvio di stagione ha portato la società ad esonerare il direttore sportivo Alfio Pelliccioni e di mettere in bilico la posizione del tecnico Francesco Tomei, che si gioca tutto nel derby. La Virtus Francavilla finora ha messo a referto 11 punti (tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte).

Ad arbitrare il match sarà Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato della sezione di Cosenza e Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno; il quarto uomo sarà Marco Giordano della sezione di Matera.

Il Monopoli non dovrebbe rinunciare al 4-2-3-1. Perina tra i pali, protetto dalla coppia di centrali Fornasier e Cargnelutti; come terzini, rispettivamente a destra e sinistra, dovrebbero esserci Viteritti e Ferrini. In mediana ancora spazio a Iaccarino e Vassallo, mentre sulla trequarti confermatissimo Starita che sarà supportato dagli esterni Borello e D'Agostino. Davanti Spalluto potrebbe essere preferito a Santaniello.

Modulo 3-5-2 invece per la Virtus. Forte in porta, la retroguardia invece sarà composta da Accardi, Gavazzi (possibile il suo ritorno dal primo minuto) e Monteagudo; in regia pronto di nuovo Risolo, con Izzillo e Macca da interni di centrocampo. Le corsie esterne saranno occupate da Di Marco (a destra) e Biondi (a sinistra). In attacco si va verso la conferma della coppia composta da Giovinco e Santaniello.

Monopoli-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fornasier, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino, Vassallo; Borello, Starita, D'Agostino; Spalluto. All.Tomei.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Di Marco, Izzillo, Risolo, Macca, Biondi; Giovinco, Artisticto. All.Villa.