Monopoli ko nel big match Palermo: 2-1 il risultato finale

Serie C Girone C

SI ferma allo stadio Renzo Barbera la corsa del Monopoli che, nel big match della quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, cade contro il Palermo per 2-1. I biancoverdi guidati da Alberto Colombo vanno sotto a causa della rete firmata da Valente al 24', ma reagiscono subito grazie alla quinta rete stagionale di Grandolfo al 26'. Tuttavia, all'88' Brunori mette a segno la rete decisiva in favore dei rosanero: il Monopoli resta fermo a quota 30 punti venendo scavalcato proprio dai siciliani e finendo così al terzo posto in classifica.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: Valente, Brunori (P), Grandolfo (M)

F.C. PALERMO (5-3-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi, Perrotta (60′ Crivello); Almici (55′ Doda), Dall’Oglio (71′ Luperini), De Rose, Odjer (60′ Silipo), Valente; Fella (46′ Soleri), Brunori. A disp.: Massolo, Lancini, Marong, Giron, Peretti, Mauthe, Floriano. All. Filippi.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Piccinni (67′ Bussaglia), Vassallo, Langella (78′ Viteritti), Guiebre; Grandolfo, Starita (78′ D’Agostino). A disp.: Guido, De Santis, Romano, Nina, Novella. All. Colombo.

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine, Stefano Camilli di Foligno.

Quarto ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Ammoniti: Almici, Soleri, Brunori (P), Starita, Riggio (M)

Espulsi: –

Note: –

Divisa rosanero per il Palermo, biancoverde per il Monopoli.