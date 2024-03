Serie D girone H: Team Altamura senza freni, Gravina da urlo. Bitonto ancora sconfitto

Contro il Fasano è arrivato il diciottesimo successo per i biancorossi, lanciati sempre di più verso la Serie C. Colpo salvezza per i gialloblù, che ha avuto la meglio sulla Paganese con cinque gol per il secondo risultato utile di fila. Terza sconfitta consecutiva per i neroverdi contro la Gelbison