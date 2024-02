Bari, dopo la gara contro il Südtirol arrivano i chiarimenti "social" di Benali e Matino

La sconfitta del Bari a Bolzano contro il Südtirol ha lasciato più di qualche strascico. Il passo falso dei biancorossi, dopo due vittorie consecutive coincise con l'arrivo di Iachini in panchina che avevano lasciato ben sperare, invece la prestazione è stata negativa.

Il risultato e la prova hanno inevitabilmente deluso i tifosi, in particolare quelli che si erano recati al seguito della squadra. Dopo il fischio finale si era diffusa la voce di un battibecco tra Benali e alcuni sostenitori che fischiavano, tuttavia, il centrocampista libico ha poi dato la sua versione dei fatti, smentendo l'accaduto con una storia su Instagram in cui ha scritto: "Nella mia carriera ho vinto e perso una infinità di partite, ma quello che non ho mai fatto è mancare di rispetto a compagni, avversari e men che meno ai tifosi per cui ho e avrò sempre riconoscenza".

Affidate a una storia sui social anche le scuse di Emanuele Matino a un giovane raccattapalle degli altoatesini, lievemente spintonato dal difensore che lo accusava di ritardare la ripresa del gioco negli ultimi istanti del match. "Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare "violenza" (piccola spinta) ma è stato solo dovuto alla fretta di cercare di recuperare la partita. Ma non è meno grave augurare la morte solo perché sono napoletano".