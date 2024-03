Venezia-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Un Bari a secco di vittorie da tre turni, in cui sono arrivate due sconfitte consecutive in trasferta contro Südtirol e Catanzaro e un pareggio in casa contro lo Spezia, è atteso dalla difficile partita sul campo del Venezia, in programma domenica 10 marzo alle 16:15.

La gara del Penzo, valevole per la 29ª giornata di Serie B, si presenta come un duro ostacolo per i biancorossi, che al momento si trovano nella parte destra della classifica con 34 punti, lontani 4 lunghezze dall'ottavo posto che coincide con l'ultimo piazzamento valido per partecipare ai play-off. Il Venezia, invece, è quarto in classifica a 2 punti dal secondo posto che vale la promozione diretta, e annovera tra le sue fila il capocannoniere del torneo Joel Pohjanpalo, autore fin qui di 15 centri.

Oltre alla differenza di valori tra le due squadre espressa dal rendimento e dalla classifica, il Bari deve fare anche i conti con numeri estremamente deficitari in trasferta: in 14 uscite lontano dalle mura amiche la compagine biancorossa ha vinto soltanto in due occasioni, cogliendo sei pareggi e sei sconfitte per un totale di 12 punti conquistati (terzultimo rendimento esterno della cadetteria). Gli arancioneroverdi, invece, in casa vanno fortissimo: in 14 partite hanno vinto nove volte, con tre pareggi e due sole sconfitte, conquistando un totale di 30 punti.

Come arriva il Venezia

Tutti a disposizione nella formazione di Paolo Vanoli che dovrebbe disporre i suoi col consueto 3-5-2. In porta Joronen, poi il terzetto difensivo composto da Sverko, Svobodas e Idzes. A centrocampo Bjarkason, Busio e Tessmann con Candela e Zampano sulle fasce. In attacco la coppia formata dal bomber finlandese Pohjanpalo e Pierini.

Come arriva il Bari

Per la trasferta di Venezia Beppe Iachini ritrova Maita, assente per infortunio nelle ultime tre uscite, e Vicari al rientro dalla squalifica. Assente Ménez per fastidi al ginocchio, defezione che si somma a quelle dei lungodegenti Diaw e Koutsoupias. Al Penzo dovrebbe rivedersi la difesa a tre con Matino, Di Cesare e Vicari a protezione di Brenno. Dorval e Ricci cursori esterni, con Maita, Benali e Sibilli ad agire per vie centrali. In attacco potrebbe vedersi l'inedita coppia Puscas-Morachioli (quest'ultimo in vantaggio su Kallon).

Venezia-Bari: probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Svobodas, Idzes; Candela, Bjarkason, Busio, Tessmann, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli

BARI (3-5-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Benali, Sibilli, Ricci; Puscas, Morachioli. All. Iachini

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Yoshikawa - Laudato

IV: Nicolini

VAR: Gariglio

AVAR: Tremolada

Venezia-Bari: i precedenti

Venezia e Bari si sono affrontate 55 volte in gare ufficiali. Il testa a testa è in perfetto equilibrio con 22 vittorie per ciascuna delle due squadre e 11 pareggi. Nelle 26 partite in Laguna solo 5 i successi dei biancorossi a fronte di 7 pareggi e 14 vittorie dei padroni di casa.

L'ultimo confronto tra le due squadre è avvenuto il 25 novembre scorso al San Nicola di Bari dove gli arancioneroverdi passarono con un netto 0-3 (gol di Pierini, Tessmann e Dembélé).

L'ultima trasferta al Penzo dei biancorossi, risalente all'8ª giornata del campionato 2022-2023 (8 ottobre 2022) li vide trionfare 1-2 (gol di Antenucci, Ceccaroni e Cheddira).

Venezia-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Venezia-Bari, gara della 29ª giornata di Serie B in programma domenica 10 marzo alle 16:15 allo Stadio "Luigi Penzo" di Venezia verrà trasmessa in streaming su Dazn e sarà visibile in tv su Sky Sport (canale 251).