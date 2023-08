Al via la nuova stagione della Zero5 Castellana Grotte: Stefania Recchia nominata capitano

Effettuato domenica 20 il raduno con un incontro conviviale tra squadra, staff e dirigenti. Lunedì 21, subito dopo le visite mediche di rito, è iniziata ufficialmente la preparazione della Grotte Volley Castellana per il prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1, girone E. A fare le prime presentazioni presso il ristorante King Stone di Turi, la presidente Anna Tanese ed il direttore tecnico Massimiliano Ciliberti che hanno dato il benvenuto alle atlete, tutte presenti, ai dirigenti ed agli staff tecnico e medico. Tutti hanno portato il proprio saluto e le primissime impressioni per questo nuovo campionato. Le atlete, al termine dell’incontro, hanno posato accanto alla torta di benvenuto.

Da sinistra nella foto nella fila superiore: Paola Fino, Giulia Gogna, Cate Bellanca, Nicol Giombini, Vera Bondarenko, Arianna Severin, Ezia Salamida, Giorgia Rizza e Vittoria Daprile; nella fila davanti, Giada Sangoi, Gaia Pinto e Stefania Recchia che è stata nominata ufficialmente capitano della squadra. Ufficializzato anche lo staff tecnico che sarà così composto: direttore tecnico Massimiliano Ciliberti, allenatore Danilo Milano, allenatore Francesco D’Aprile, scoutman Loris Palermo, preparatore fisico Max D’Elia, team manager Antonio Vernile e Rossana Liotino, mental coach Michel Giannuzzi, coordinamento Walter Vivian. Confermato il main sponsor Zero5 per il sesto anno consecutivo. La dinamica azienda appulo-lucana guidata dal signor Rocco Ricciardulli, produce pannelli di rivestimento per porte blindate e complementi per serramenti in PVC. Alla sede commerciale a Taranto, affianca due stabilimenti in provincia di Matera.

Completato integralmente il gruppo, lasciamo la parola al direttore tecnico Massimiliano Ciliberti: “Un nuovo inizio per la Grotte Volley, vorrei battezzarla in questa maniera la stagione appena iniziata. Sono molto soddisfatto delle scelte fatte insieme ai miei collaboratori, abbiamo tanta fiducia nelle ragazze, un mix di esperienza e gioventù molto motivante. Inutile ripetere le solite frasi fatte ogni inizio stagione, siamo concentrati e determinati per l’obiettivo stagionale, i progetti lasciamoli agli ingegneri e architetti. Puntiamo al pragmatismo nel lavoro, ottimismo e tanto sano entusiasmo. Gli obiettivi li definiremo al girone di ritorno dopo aver constatato realmente il nostro valore e quello delle nostre avversarie. Dopo la prima seduta tecnica posso dire che ho visto atlete professionali e in buona forma fisica. Sarà un bellissimo campionato, il livello tecnico delle squadre è superiore rispetto a quello della passata stagione. Buon campionato a tutta la Zero5 Castellana Grotte”. Tutti gli incontri si svolgeranno al Palagrotte di Via Dell’Andro, di domenica alle ore 17:30, salvo concomitanze. Si comincia il 7 ottobre ad Arzano, prima casalinga domenica 15 ottobre contro Terrasini.